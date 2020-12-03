Семак ответил, почему «Зенит» дважды занял последнее место в группе Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— С чем связана тройная замена в перерыве?

— Ракицкого заменили из-за травмы. Дриусси много пропустил, ему сложно набирать форму. Ерохина заменили, чтобы добавить скорости в атакующих действиях, вместо него вышел Мостовой.

— Насколько велика разница в физическом состоянии между игроками?

— Она огромна. Почти все наши лидеры пропустили около месяца и больше. После такого времени сложно набрать максимальную форму. Всем лидерам тяжело, они далеко не в оптимальной форме.

— Почему «Зенит» два года подряд занимает последнее место в группе?

— Причин много. В прошлом году нам не хватило везения, все-таки набрали семь очков, группа была ровная. Ну и в концовке группового турнира не хватило нескольких ведущих игроков. Мы зависим от лидеров-иностранцев, один выпадает — уже сложности, а трех-четырех трудно заменить. Глубина состава — тоже причина. Уровень команды падает, если кто-то выбывает. Функциональная готовность тоже. Время непростое. Сложно пришлось в этом году с точки зрения календаря. Игрокам сборной сложно восстанавливаться. В этом году после неудачного старта сложно было, учитывая все проблемы.

(Гоша Чернов)