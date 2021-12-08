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Семак рассказал о состоянии Вендела, Азмуна и Ракицкого после матча с «Челси»

8 декабря, 23:38
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) рассказал о состоянии здоровья Вендела, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.

— Что с Венделом и Азмуном? Какова вероятность, что они сыграют с «Динамо»? Чем вызвана замена Ракицкого?

— Ракицкого хотели заменить в перерыве, но он сказал: «Я начну, а там посмотрим». По Сердару посмотрим, насколько все серьезно. Вендел — такой же вопрос. У него проблемы с мышцами, — сказал Семак.

«Зенит» занял третье место в группе и выступит в Лиге Европы.

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Гоша Чернов все материалы автора

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