Семак рассказал о состоянии Вендела, Азмуна и Ракицкого после матча с «Челси»
8 декабря, 23:38
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Лиги чемпионов с «Челси» (3:3) рассказал о состоянии здоровья Вендела, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.
— Что с Венделом и Азмуном? Какова вероятность, что они сыграют с «Динамо»? Чем вызвана замена Ракицкого?
— Ракицкого хотели заменить в перерыве, но он сказал: «Я начну, а там посмотрим». По Сердару посмотрим, насколько все серьезно. Вендел — такой же вопрос. У него проблемы с мышцами, — сказал Семак.
«Зенит» занял третье место в группе и выступит в Лиге Европы.
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