Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Сбылась мечта». Оздоев — о значении матча с «Бенфикой»

11:56
Теги:

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после завершения матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) опубликовал в Instagram пост, посвященный итогам встречи.

Футболист разместил видео с моментом, когда команды слушают на поле гимн Лиги чемпионов, cопроводив его хештегом «мечта сбылась». Оздоев впервые вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов, в матче 1-го тура с «Лионом» он появился на после после замены.

Лион — Зенит

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 10802
Все опросы
Судья Вилков отменил два гола в матче «Локомотив» — «Зенит». Все по делу?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир