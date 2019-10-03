Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после завершения матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) опубликовал в Instagram пост, посвященный итогам встречи.

Футболист разместил видео с моментом, когда команды слушают на поле гимн Лиги чемпионов, cопроводив его хештегом «мечта сбылась». Оздоев впервые вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов, в матче 1-го тура с «Лионом» он появился на после после замены.

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