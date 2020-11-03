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Сайт «Атлетико» назвал защитника «Локомотива» Черного «Негро»

16:20
Скриншот официального сайта «Атлетико».
Скриншот официального сайта «Атлетико».
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Пресс-служба «Атлетико» допустила ошибку в статье, представляющей «Локомотив» — соперника мадридского клуба по Лиге чемпионов.

В материале есть заявка «Локо», в которой указан под 74-м номером защитник Артур Негро. Видимо, имеется в виду Артур Черный. Negro на испанском языке означает «черный».

19-летний футболист в текущем сезоне провел 10 матчей за «Локомотив-Казанку» и забил один мяч. Матч «Локомотив» — «Атлетико» начнется в 20.55 по московскому времени.

Локомотив — Атлетико

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