Сарри пожаловался на пассивность игроков «Ювентуса» после забитых мячей

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри — о матче с «Локомотивом» (2:1) в Лиге чемпионов. Он рассказал, что ему не понравилось в игре команды.

— Что скажете о пропущенном голе?

— Такое с нами случается в последнее время часто. Первые 10 минут после нашего гола мы проявляем определенную пассивность в обороне, и это часто приводит к ошибкам. Об этом я говорю с игроками. Обычно для команды создают трудности пропущенные мячи, а не забитые, с нами же происходит наоборот.

— Но эта пассивность — не заслуга ли «Локомотива»? Можно ли сказать, что Юрий Семин создал некий видеоучебник, как играть против «Ювентуса» Сарри?

— Как я уже неоднократно говорил, мы сегодня играли слишком открыто. Наши игроки слишком часто оказывались за линией мяча и принимали мяч спиной к воротам. Поэтому не было возможности вовремя отбирать мяч. «Локомотив» же хорош был в отборе и здорово начинал в атаку. Так против «Ювентуса» может играть не только «Локомотив», но и другая команда. (Игорь Рабинер)