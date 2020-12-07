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Сандро Шерер обслужит матч «Бавария» — «Локомотив»

13:26
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Швейцарский арбитр Сандро Шерер обслужит матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом», информирует сайт УЕФА.

Встреча пройдет в среду в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени.

Помогать Шереру будут его соотечественники Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, четвертым рефери назначен Ален Бьери. ВАР — итальянцы Массимилиано Иррати и его ассистент Паоло Валери.

«Локомотив» занимает последнее место в группе. «Бавария» лидирует и уже обеспечила себе плей-офф.

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