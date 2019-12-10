Самый молодой вратарь в истории Лиги чемпионов уже на третьей минуте «привез» гол
21:06
Неудачно начался дебютный матч в Лиге чемпионов для юного голкипера «Генка» Маартена Вандервордта. На старте игры против «Наполи» он допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота.
BUT DE MILIK ! 1-0 pour Naples #NAPGEN pic.twitter.com/cHdx9zYLZF— JogaBonito (@jogabonitofr) December 10, 2019
На третьей минуте вратарь после паса назад не смог точно отпасовать и попал в Аркадиуша Милика, который и открыл счет в этой игре.
Маартен Вандервордт — самый молодой вратарь в истории Лиги чемпионов. Он вышел на поле в возрасте 17 лет и 287 дней.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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