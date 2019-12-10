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Самый молодой вратарь в истории Лиги чемпионов уже на третьей минуте «привез» гол

21:06

Неудачно начался дебютный матч в Лиге чемпионов для юного голкипера «Генка» Маартена Вандервордта. На старте игры против «Наполи» он допустил ошибку, которая привела к голу в его ворота.

На третьей минуте вратарь после паса назад не смог точно отпасовать и попал в Аркадиуша Милика, который и открыл счет в этой игре.

Маартен Вандервордт — самый молодой вратарь в истории Лиги чемпионов. Он вышел на поле в возрасте 17 лет и 287 дней.

Наполи — Генк

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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