Анчелотти — о фаворитах Лиги чемпионов в этом сезоне: «Не думаю, что нас ждет большой сюрприз»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов-2023/24.

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не думаю, что мы увидим большой сюрприз. Все будет как обычно. «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бавария» — уровень больших клубов очень высок. Я думаю, испанские команды тоже поборются за трофей», — приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.

8 ноября «Реал» сыграет с португальской «Брагой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 (мск).

Королевский клуб находится на первом месте в группе C Лиги чемпионов, имея в активе 9 очков. «Брага» занимает 3-е место с 3 очками.