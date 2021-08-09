Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Руй Витория: «Была суета вокруг «Спартака», но ребята относятся профессионально к своей работе»

19:44
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» поделился ожиданиями от встречи.

— Как «Спартак» начнет игру, учитывая первый матч? Есть ли у вас травмированные игроки?

— Мы в худшей позиции, но мы знаем, что сдаваться нам нельзя, это не в наших планах. Мы будем бороться, но игра будет тяжелой. Мы попытаемся добиться хорошего результата. Мы не привезли Мозеса, Промеса и Мелкадзе.

— Как вы будете удивлять соперника? Продолжите ли работу, если проиграете?

— Была суета вокруг клуба, но ребята относятся профессионально к своей работе. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться, нам нужно продолжать делать наше дело. У меня контракт на два года, мне все нравится в России. Будем верить, что вещи, которые сейчас не получаются, в будущем наладятся.

Матч «Бенфика» — «Спартак» состоится во вторник, 10 августа, в Лиссабоне. В первой игре в Москве победила «Бенфика» со счетом 2:0.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дина Аверина: «Если захотим, вернемся, если нет — значит, нет»
Полицейский поднял велосипед и был зарезан его хозяином
Израильская гимнастка Ашрам прокомментировала претензии к судейству на ОИ
Агрессивные психопатки: Три женских имени
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры