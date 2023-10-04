Руди Гарсия объяснил, чего не хватило «Наполи» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сыграли хорошо, но результатом разочарованы. Таков футбол — надо забивать голы. Нужно расти, мы должны играть солиднее в определенные моменты, больше контролировать мяч и действовать агрессивнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.