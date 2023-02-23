Лукаку: «Я не единоличник — мне хочется стараться ради «Интера»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Бельгиец забил единственный гол в этой встрече.

«Было важно одержать победу. И мы очень хотели забить второй мяч. Мне пришлось пережить несколько непростых месяцев. Рад, что я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей. Я не единоличник — мне хочется стараться ради «Интера». Я очень рад этой победе. Хотим продолжать в том же духе», — приводит официальный сайт УЕФА слова Лукаку.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.