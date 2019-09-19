Рифат Жемалетдинов: «После победы над «Байером» говорили в раздевалке «красавцы» на разных языках»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после победы над «Байером» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил, что соперники играли больше через фланги и подавали, но и там ничего не создали.

— Не позволили «Байеру» ничего в середине поля, — приводит пресс-служба клуба слова Жемалетдинова. — Они играли больше через фланги и подавали, но и там ничего не создали. «Байер» сам привез себе два гола, мы также пропустили нелепый мяч. Победили, идем дальше

— «Локомотив» прессинговал на протяжении всего матча. С физикой все в порядке?

— В концовке было тяжело. Бились из последних сил.

— Почему поменялись флангами с Жоау Мариу?

— Указание тренера. Без разницы на каком фланге играть.

— Не было соблазна в конце, когда «Байер» пошел вперед, убежать и забить еще?

— Был, но уже не осталось сил. Очень тяжело, когда соперник постоянно владеет мячом.

— Что говорили в раздевалке после победы?

— «Красавцы» на разных языках.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей