Рифат Жемалетдинов: «После победы над «Байером» говорили в раздевалке «красавцы» на разных языках»
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов после победы над «Байером» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:1) отметил, что соперники играли больше через фланги и подавали, но и там ничего не создали.
— Не позволили «Байеру» ничего в середине поля, — приводит пресс-служба клуба слова Жемалетдинова. — Они играли больше через фланги и подавали, но и там ничего не создали. «Байер» сам привез себе два гола, мы также пропустили нелепый мяч. Победили, идем дальше
— «Локомотив» прессинговал на протяжении всего матча. С физикой все в порядке?
— В концовке было тяжело. Бились из последних сил.
— Почему поменялись флангами с Жоау Мариу?
— Указание тренера. Без разницы на каком фланге играть.
— Не было соблазна в конце, когда «Байер» пошел вперед, убежать и забить еще?
— Был, но уже не осталось сил. Очень тяжело, когда соперник постоянно владеет мячом.
— Что говорили в раздевалке после победы?
— «Красавцы» на разных языках.
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