Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Рианчо считает, что «Спартак» может пройти в следующий раунд Лиги чемпионов

12:46
Теги:

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком».

«Перед первым матчем я сказал, что «Бенфика» — классическая команда Лиги чемпионов, сильный соперник. Теперь все наоборот. Если «Бенфика» сыграет расслабленно, «Спартак» может предоставить сопернику серьезные затруднения. Матч будет тяжелым, для «Спартака» еще не все потеряно, можно выходить в следующий раунд», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдет в Лиссабоне 10 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.

Бенфика — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
В Международной федерации гимнастики рассказали, может ли открыться дисциплинарный процесс после высказываний Винер-Усмановой
Олимпийская чемпионка из Омска высказалась в защиту судей, поставивших Аверину на второе место
«Хочу выяснить, действительно ли она женщина». Странная атлетка из Намибии снова в центре скандала
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры