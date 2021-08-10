Рианчо считает, что «Спартак» может пройти в следующий раунд Лиги чемпионов

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком».

«Перед первым матчем я сказал, что «Бенфика» — классическая команда Лиги чемпионов, сильный соперник. Теперь все наоборот. Если «Бенфика» сыграет расслабленно, «Спартак» может предоставить сопернику серьезные затруднения. Матч будет тяжелым, для «Спартака» еще не все потеряно, можно выходить в следующий раунд», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдет в Лиссабоне 10 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.