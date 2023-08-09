«Рейнджерс» обыграл «Серветт» в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов

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«Рейнджерс» на своем поле одержал победу над швейцарским «Серветтом» в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов — 2:1.

На 6-й минуте хозяев вывел вперед Джеймс Тавернье, реализовавший пенальти. Девять минут спустя преимущество шотландцев удвоил Сирил Дессерс. Гости сумели сократить отставание в счете благодаря голу Криса Бедиа в концовке первого тайма.

На 60-й минуте «Серветт» остался в меньшинстве — две желтые карточки получил Давид Дулин.

В параллельной встрече «Маккаби» Хайфа в гостях обыграл «Слован» — 2:1. Победу израильскому клубу принесли голы Диа Сабы и Францди Пьерро. Единственный гол «Слована» забил Юрай Куцка.

Ответные матчи пройдут 15 августа.