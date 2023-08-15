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Лига чемпионов: расписание матчей дня 15 августа

«Серветт» и «Рейнджерс» сыграют в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Флаг «Рейнджерс».
Фото Reuters

15 августа, во вторник, пройдут ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Расписание матчей 3 раунда отбора Лиги чемпионов 15 августа

20.00. «Арис» — «Ракув»
Первый матч: 1:2

20.00. «Маккаби» Х — «Слован» Бр
Первый матч: 2:1

20.00. «Мольде» — «Клаксвик»
Первый матч: 1:2

20.00. «Спарта» П — «Копенгаген»
Первый матч: 0:0

21.00. «Динамо» З — АЕК*

21.00. «Галатасарай» — «Олимпия» Л
Первый матч: 3:0

21.00. «Бачка-Топола» — «Брага»
Первый матч: 0:3

21.30. «Серветт» — «Рейнджерс»
Первый матч: 1:2

21.30. «Штурм» — ПСВ
Первый матч: 1:4

22.00. «Марсель» — «Панатинаикос»
Первый матч: 0:1

* Загребское «Динамо» и АЕК сыграют первый матч 3-го раунда отбора ЛЧ. Первая игра должна была пройти 8 августа, но была перенесена из-за гибели фаната.

Лига чемпионов: новости и статьи, обзоры матчей и расписание, календарь и фото в актуальном виде.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/champions-league/
Футбол
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