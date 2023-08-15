Лига чемпионов: расписание матчей дня 15 августа
15 августа, во вторник, пройдут ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.
Расписание матчей 3 раунда отбора Лиги чемпионов 15 августа
20.00. «Арис» — «Ракув»
Первый матч: 1:2
20.00. «Маккаби» Х — «Слован» Бр
Первый матч: 2:1
20.00. «Мольде» — «Клаксвик»
Первый матч: 1:2
20.00. «Спарта» П — «Копенгаген»
Первый матч: 0:0
21.00. «Динамо» З — АЕК*
21.00. «Галатасарай» — «Олимпия» Л
Первый матч: 3:0
21.00. «Бачка-Топола» — «Брага»
Первый матч: 0:3
21.30. «Серветт» — «Рейнджерс»
Первый матч: 1:2
21.30. «Штурм» — ПСВ
Первый матч: 1:4
22.00. «Марсель» — «Панатинаикос»
Первый матч: 0:1
* Загребское «Динамо» и АЕК сыграют первый матч 3-го раунда отбора ЛЧ. Первая игра должна была пройти 8 августа, но была перенесена из-за гибели фаната.
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