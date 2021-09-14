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Реднапп: «Я очень удивлюсь, если Лукаку не забьет пару голов «Зениту»

03:47
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Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Челси» Ромелу Лукаку перед матчем Лиги чемпионов против «Зенита».

— Как остановить Лукаку?

— Ох, я не знаю, — сказал Реднапп. — Ха-ха, может, запереть его в раздевалке? Лукаку в сумасшедшей форме. Силен, мотивирован. «Челси» не хватало такого нападающего, который всегда знает, где будет мяч, и прекрасно реализовывает моменты. Он в расцвете сил. Даже в «Манчестер Юнайтед» Лукаку не был так хорош, как сейчас. Время в «Интере» помогло ему улучшить свои качества. В общем, думаю, вы его не остановите. Я очень удивлюсь, если Лукаку не забьет пару голов.

Матч «Челси» — «Зенит» пройдет 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

Полностью интервью с Харри Реднаппом можно прочитать здесь.

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Гоша Чернов все материалы автора

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