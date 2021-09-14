Роналду в заявке «МЮ» на матч против «Янг Бойз», Кавани пропустит встречу из-за травмы

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определился с заявкой команды на матч первого тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

Форвард Эдинсон Кавани пропустит матч из-за повреждения, которое получил перед матчем против «Ньюкаслом». Криштиану Роналду вместе с командой отправился в Швейцарию.

Вратари: Де Хеа, Хитон, Ковар;

Защитники: Байи, Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу, Варан, Ван-Биссака;

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред, Лингард, Мата, Матич, Погба, Санчо, ван де Бек;

Форварды: Эланга, Гринвуд, Марсьяль, Роналду.