Реднапп оценил шансы «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Челси»
Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».
— Как вы оцениваете шансы «Зенита» на очки в Лондоне?
— Очень мало шансов, — сказал Реднапп. — Мне даже сложно сказать, за что ваша команда может зацепиться, ведь у «Челси» нет слабых мест. У лондонцев невероятно сильная команда, фантастический подбор исполнителей. «Челси» уже выиграл Лигу чемпионов, а в этом сезоне может стать лучшим и в английской премьер-лиге — думаю, синие будут бороться за первое место с «Манчестер Сити», «МЮ» и «Ливерпулем».
— Ваш прогноз на матч?
— 3:0, «Челси» легко победит. Лукаку точно забьет. Может быть, даже дважды.
Матч «Челси» — «Зенит» пройдет 14 сентября в Лондоне и начнется в 22:00 мск.
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