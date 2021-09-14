Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп дал прогноз на стартовый матч чемпионов России в еврокубковом сезоне.

«У лондонцев нет слабых мест»

— Как вы оцениваете шансы «Зенита» на очки в Лондоне? — вопрос Реднаппу.

— Очень мало шансов. Мне даже сложно сказать, за что ваша команда может зацепиться, ведь у «Челси» нет слабых мест. У лондонцев невероятно сильная команда, фантастический подбор исполнителей. «Челси» уже выиграл Лигу чемпионов, а в этом сезоне может стать лучшим и в английской премьер-лиге — думаю, синие будут бороться за первое место с «Манчестер Сити», «МЮ» и «Ливерпулем».

— Вы сказали, что у «Челси» нет слабых мест. Но так не бывает.

— Я не вижу их! Скажите мне, в чем синие слабы? Вы просто посмотрите на состав — у них по два качественных футболиста на каждую позицию. Конкуренция сумасшедшая! «Челси» стал лучшей командой Европы, а сейчас еще и купил Ромелу Лукаку. Если год назад клуб был уязвим в центре нападения, то сейчас и с этим проблем нет. Лучшим бомбардиром «Челси» в прошлом сезоне стал Жоржиньо, который забил семь-восемь голов с пенальти. Для топ-клуба такая статистика неприемлема.

«Может, запереть Лукаку?»

— Как остановить Лукаку?

— Ох, я не знаю. Ха-ха, может, запереть его в раздевалке? Лукаку в сумасшедшей форме. Силен, мотивирован. «Челси» не хватало такого нападающего, который всегда знает, где будет мяч, и прекрасно реализовывает моменты. Он в расцвете сил. Даже в «Манчестер Юнайтед» Лукаку не был так хорош, как сейчас. Время в «Интере» помогло ему улучшить свои качества. В общем, думаю, вы его не остановите. Я очень удивлюсь, если Лукаку не забьет пару голов.

— Как Томас Тухель изменил команду? Почему у Фрэнка Лэмпарда не получилось?

— Я бы не сказал, что есть какие-то кардинальные изменения. Фрэнк два года назад принял совсем молодую команду, ей требовалось время на то, чтобы набраться опыта. Не сразу влились в команду новички — два немца Хаверц и Вернер. Кай в первые месяцы вообще играл очень слабо, но к концу сезона исправился, забил победный мяч в финале Лиги чемпионов. На мой взгляд, Лэмпарду просто не дали достаточно времени. Даже с ним «Челси» мог выиграть Лигу чемпионов.

«То, что сделал Абрамович, — восхитительно»

— Что в Англии думают о Романе Абрамовиче?

— Он очень любит футбол и «Челси». То, что он сделал для клуба, — восхитительно. Абрамович — один из лучших владельцев клуба в истории АПЛ. Думаю, для него будет важно победить в матче с российской командой.

— Каких футболистов «Зенита» вы знаете?

— Честно говоря, не назову никого.

— Одного вы точно знаете — Деян Ловрен сейчас защитник «Зенита».

— О, Деян. Хорватский парень, очень опытный. Мне нравилась его игра за «Саутгемптон» и «Ливерпуль».

— В России его часто критикуют.

— Нет, он хороший защитник. Но в матче с «Челси» ему будет очень тяжело сдержать Лукаку, Маунта, других игроков атаки. Может быть, для Ловрена будет небольшим плюсом то, что он играл в АПЛ.

«Настанет время, когда РПЛ снова станет сильной»

— На ваш взгляд со стороны, российский клубный футбол ослабел за последние годы?

— Мне трудно сказать. Понятно, что в Европе есть признанные лиги-лидеры: Англия, Испания, Италия, Германия. К ним подобраться сложно. Но я помню времена, когда российские клубы выигрывали еврокубки. И, как вы знаете, история движется по спирали, так что настанет время, когда российская лига снова станет сильной.

— Вы недавно сказали мне в интервью, что в РПЛ нужно ужесточить лимит на легионеров. На днях Президент России Владимир Путин тоже выступил против него.

— И я поддерживаю его. Вам нужно предоставить российским футболистам возможность играть.

— Ваш прогноз на матч?

— 3:0, «Челси» легко победит. Лукаку точно забьет. Может быть, даже дважды.