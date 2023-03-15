«Реал» — «Ливерпуль»: Бензема, Модрич, Винисиус и Салах сыграют с первых минут

«Реал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 23.00 мск.

В первой игре в Ливерпуле «Реал» победил со счетом 5:2.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Фернандес, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Гакпо, Жота, Салах, Нуньес.