«Реал» — «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

15 марта в Мадриде (Испания) «Реал» на своем поле примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Она начнется в 22.45.

21 февраля «Ливерпуль» проиграл «Реалу» (2:5) в первом матче 1/8 финала ЛЧ. В составе команды Карло Анчелотти дублями отметились Винисиус и Карим Бензема, еще один гол забил Эдер Милитао.

Финал ЛЧ-2023 пройдет в Стамбуле 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка».