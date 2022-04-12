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«Реал» — «Челси»: стартовые составы. Бензема и Вернер выйдут с первых минут

«Реал» и «Челси» назвали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
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Карим Бензема.
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Челси» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 12 апреля.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Начо, Ф. Менди — Кроос, Модрич, Каземиро — Вальверде, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Асенсио, Марсело, Йович, Лукас Васкес, Бейл, Себальос, Родриго, Диас, Камавинга, Самора.

Стартовый состав «Челси»: Менди — Алонсо, Рюдигер, Тьяго Силва, Джеймс — Канте, Ковачич, Лофтус-Чик — Маунт, Хаверц, Вернер.

Запасные: Кепа, Беттинелли, Кристенсен, Жоржиньо, Пулишич, Чалоба, Сауль, Зиеш, Аспиликуэта, Сарр, Вейл.

Встреча «Реал» — «Челси» пройдет сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьягу Бернабеу», начало — в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу испанской команды.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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