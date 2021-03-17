«Реал» — «Аталанта»: Серхио Рамос — в шаге от рекорда Роберто Карлоса по голам
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Капитан «Реала» Серхио Рамос отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Для защитника этот гол стал 15-м в главном еврокубковом турнире.
Рамос занимает второе место по голам в Лиге чемпионов среди защитников. Больше него забивал только его бывший партнер по «Реалу» Роберто Карлос. Бразилец забил в турнире 16 мячей в составе мадридского клуба и «Интера».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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