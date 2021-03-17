Капитан «Реала» Серхио Рамос отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Для защитника этот гол стал 15-м в главном еврокубковом турнире.

Рамос занимает второе место по голам в Лиге чемпионов среди защитников. Больше него забивал только его бывший партнер по «Реалу» Роберто Карлос. Бразилец забил в турнире 16 мячей в составе мадридского клуба и «Интера».