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«Реал» — «Аталанта»: Серхио Рамос — в шаге от рекорда Роберто Карлоса по голам

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Капитан «Реала» Серхио Рамос отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Для защитника этот гол стал 15-м в главном еврокубковом турнире.

Рамос занимает второе место по голам в Лиге чемпионов среди защитников. Больше него забивал только его бывший партнер по «Реалу» Роберто Карлос. Бразилец забил в турнире 16 мячей в составе мадридского клуба и «Интера».

Реал — Аталанта

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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