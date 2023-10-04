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4 октября, 23:53

«Манчестер Сити» на последних минутах вырвал победу у «РБ Лейпциг»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» обыграл «РБ Лейпциг» в матче 2-го тура группового эта Лиги чемпионов — 3:1.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «РБ Лейпциг» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

За английский клуб забитыми мячами отметились Фил Фоден (25-я минута), Джулиан Альварес (84-я минута) и Жереми Доку (90+2-я минута). Единственный мяч «РБ Лейпциг» забил Лоис Опенда на 48-й минуте.

Лига чемпионов. Группа G
04 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:3
Манчестер Сити

В параллельном матче «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Янг Бойз» — 2:2.

В составе «Црвены Звезды» отметились Шериф Ндиай (35-я минута) и Осман Букари (88-я минута). За «Янг Бойз» отметились Филип Угринич (48-я минута) и Седрик Иттен (61-я минута).

Лига чемпионов. Группа G
04 окт, 22:00. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
2:2
Янг Бойз

«Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав 6 очков. «РБ Лейпциг» — второй (3 очка). «Янг Бойз» и «Црвена Звезда» на 3-й и 4-й строчке соответственно (1 очко).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Футбол
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