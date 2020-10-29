Вратарь «Динамо» Денис Бойко после ничьей с «Ференцварошем» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) признался, что игроки разочарованы результатом.

— Игра хорошо складывалась для нас в первом тайме. Мы вели в два мяча к перерыву, и все было хорошо, — цитирует пресс-служба УЕФА Бойко. — Но после первго пропущенного мяча мы отошли к своим воротам и позволили сопернику больше атаковать. «Ференцварош» почувствовал кровь и забил второй мяч в концовке.

Мы разочарованы результатом. Старались выполнить план на игру, делать то, что говорил нам тренер. Но их первый гол все изменил. Это был ключевой момент в матче. Теперь мы должны проанализировать нашу игру и ошибки. Нужно сделать правильные выводы.