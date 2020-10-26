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«Различие в качестве игроков на поле». Главный тренер «Зальцбурга» сравнил «Локомотив» и «Атлетико»

12:43
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Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш сравнил двух соперников австрийского клуба по группе в Лиге чемпионов — «Атлетико» и «Локомотив».

«Не вижу смысла анализировать каждого игрока, его стиль игры, — приводит слова Марша Mundo Deportivo. — Все и так очевидно. Нужно максимально внимательно подходить к каждому сопернику. «Атлетико» не отличается от «Локомотива» по стилю игру. Различие в качестве игроков на поле».

Напомним, что на старте группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» сыграл вничью с «Локомотивом» на своем поле (2:2). Теперь австрийцам предстоит встреча с «Атлетико».

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