Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов: даты первых и ответных игр
В понедельник, 13 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22, в которой определились все пары плей-офф турнира.
Команды сыграют первые матчи финальной стадии ЛЧ 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные встречи пройдут 8, 9, 15 и 16 марта 2022 года.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов
«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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