«Надеюсь, в последний раз на сегодня». Аршавин пошутил о жеребьевке Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин принял участие в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов. Россиянину дважды пришлось выходить на сцену, так как жеребьевку пришлось проводить повторно из-за технического сбоя в первый раз.

«Рад был выйти во второй раз. Надеюсь, в последний на сегодня», — пошутил Аршавин в Instagram.

Напомним, ранее в соперники «Вильярреалу» Аршавин вытянул шар с «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала.

После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.