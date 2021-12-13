Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб сыграет с «Интером».

«Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на «Сан-Сиро», а теперь это будет дважды за три месяца, так что это хорошая новость! Все хорошо, — приводит слова тренера официальный сайт клуба. — Конечно, это сложный жребий, определенно. Они — лидеры итальянской лиги, хорошая команда в данный момент. Посмотрим, как все сложится, когда мы встретимся в феврале.

Таков путь «Ливерпуля» — легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать. Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением".

Также Клопп высказался о переигровки жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Определенно. Я видел это в прямом эфире и подумал: «Нельзя оставлять все как есть, у нас нет шансов». Определенно, они должны были сделать это снова», — добавил он.