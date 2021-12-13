Клопп — о матче с «Интером»: «Они лидеры итальянской лиги, посмотрим, как все сложится в феврале»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Английский клуб сыграет с «Интером».
«Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на «Сан-Сиро», а теперь это будет дважды за три месяца, так что это хорошая новость! Все хорошо, — приводит слова тренера официальный сайт клуба. — Конечно, это сложный жребий, определенно. Они — лидеры итальянской лиги, хорошая команда в данный момент. Посмотрим, как все сложится, когда мы встретимся в феврале.
Таков путь «Ливерпуля» — легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать. Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением".
Также Клопп высказался о переигровки жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Определенно. Я видел это в прямом эфире и подумал: «Нельзя оставлять все как есть, у нас нет шансов». Определенно, они должны были сделать это снова», — добавил он.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/proper-champions-league-tie-jurgen-klopp-inter-milan-pairing
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю