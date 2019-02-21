Рахим Стерлинг: "Просто счастливы, что в конце вырвали победу"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг после победы над "Шальке" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что английская команда сама создавала себе проблемы. Тем не менее, он рад, что смогли вырвать победу.

- Время от времени мы сами усложняли себе жизнь, - цитирует официальный сайт УЕФА Стерлинга. - Но при этом мы действовали как одно целое, даже в меньшинстве мы придерживались плана на матч. И мы просто счастливы, что в конце вырвали победу.

Таковы матчи в Лиге чемпионов – соперник может создать тебе проблемы в любой момент. Иногда приходится справляться с давлением, и сегодня нам это удалось блестяще.