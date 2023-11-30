В Италии критикуют игру Кварацхелии в матче Лиги чемпионов против «Реала»

В среду «Наполи» под руководством Вальтера Маццарри уступил в Мадриде «Реалу» (2:4), который возглавляет Карло Анчелотти.

Хвича Кварацхелия провел весь матч, но не отметился результативными действиями. На этот раз итальянские СМИ оценили его игру посредственными баллами.

La Gazzetta dello Sport — 5,5: «Излишний альтруизм вышел боком. При счете 2:2 сделал неточный пас в сторону Осимхена вместо того, чтобы пробить по воротам самому и вывести команду вперед. Поучаствовал на начальном этапе в первой голевой атаке».

Сorriere dello Sport — 6,0: «Громко начал матч, запустив голевую атаку, которую продолжил капитан Ди Лоренцо. Пытался переигрывать Карвахаля, попадал под прессинг Себальоса и бился против Рюдигера. По итогам этих дуэлей не вышел проигравшим, но и не стал триумфатором».

Tuttosport — 5,5: «Не жалел себя, но упустил один голевой момент и отдал небрежный пас в сторону Осимхена в острой контратаке».

«Наполи» занимает второе место в группе C Лиги чемпионов с 7 очками. В заключительном, 6-м туре команда примет на своем поле португальскую «Брагу».