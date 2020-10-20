Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил автогол в матче группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ». После подачи парижанами углового форвард головой срезал мяч в свои ворота.

В нынешнем сезоне у Марсьяля еще нет ни одного гола, ни одной передачи и даже ни одного удара в створ, а также одна красная карточка.