«ПСЖ» — «МЮ»: ужасный автогол Марсьяля в Лиге чемпионов
20 октября 2020, 23:31
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил автогол в матче группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ». После подачи парижанами углового форвард головой срезал мяч в свои ворота.
В нынешнем сезоне у Марсьяля еще нет ни одного гола, ни одной передачи и даже ни одного удара в створ, а также одна красная карточка.
Thoughs and prayers for Martial FC ??pic.twitter.com/9TlMIWBtWy— Waldo (@WaldoAFC) October 20, 2020
Опрос
проголосовало: 5056Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...