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«ПСЖ» — «МЮ»: ужасный автогол Марсьяля в Лиге чемпионов

20 октября 2020, 23:31
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль забил автогол в матче группового турнира Лиги чемпионов против «ПСЖ». После подачи парижанами углового форвард головой срезал мяч в свои ворота.

В нынешнем сезоне у Марсьяля еще нет ни одного гола, ни одной передачи и даже ни одного удара в створ, а также одна красная карточка.

ПСЖ — Манчестер Юнайтед

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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