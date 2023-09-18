Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:00

«ПСЖ» — «Боруссия»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» начнется в 21.45 19 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Матс Хуммельс.
Матс Хуммельс.
Фото AFP

«ПСЖ» на своем поле в Париже примет дортмундскую «Боруссию» в матче группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 19 сентября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния «ПСЖ» — «Боруссия» Д.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.45.

«Боруссия» и «ПСЖ» выступают в группе F вместе с «Миланом» и «Ньюкаслом».

Розыгрыш ЛЧ текущего сезона 2023 / 2024 в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Карпин: «Абаскаль либо вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией»
Американская группа Everybody Loves an Outlaw восхитилась выступлением Валиевой под их композицию
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и друге матчи 1-го тура
«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Барселона» — «Антверпен»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Старт «группы смерти», «Лацио» — «Атлетико» и другие матчи: онлайн-трансляция Лиги чемпионов
«Милан» — «Ньюкасл»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляции игр 19 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прямая трансляция и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости