ПСВ сыграет с «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 20 февраля. Игра состоится на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Голландия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события противостояния ПСВ — «Боруссия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 22.45 мск. Также за встречей можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

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