«Интер» — «Атлетико»: стартовые составы на матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Тренерские штабы «Интера» и «Атлетико» огласили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Павар, де Врей, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино, Де Пауль, Коке, Сауль, Льоренте, Гризманн.

Встреча пройдет сегодня, 20 февраля, в Милане. Начало — в 23.00 мск. Миланский клуб выйдет на матч в черных траурных повязках.