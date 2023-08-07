Прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
7 августа в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка квалификационно раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Путь чемпионов:
«Слован» (Братислава, Словакия)/ «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария);
«Антверпен» (Бельгия) — АЕК (Афины, Греция)/ «Динамо» (Загреб, Хорватия);
«Ракув» (Польша)/ «Арис» (Кипр) — «Копенгаген» (Дания)/ «Спартак» (Прага, Чехия);
«Клаксвик» (Фарерские острова)/ «Мольде» (Норвегия) — «Олимпия» (Словения)/ «Галатасарай» (Турция)
Путь представителей лиг:
«Рейнджерс» (Шотландия)/ «Серветт» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды)/ «Штурм» (Австрия);
«Брага» (Португалия)/ «Бачка-Топола» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция)/ «Марсель» (Франция).
Первые матчи раунда будут проходить 22-23 августа, ответные состоятся 29-30 августа. Победители своих пар сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.