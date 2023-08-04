Лига чемпионов: какие команды сыграют в 3 раунде отбора ЛЧ
В Лиге чемпионов продолжается стадия квалификации, которая стартовала 27 июня. В начале августа пройдет третий квалификационный раунд. Жеребьевка этапа состоялась 24 июля 2023 года. Первые матчи назначены на 8 и 9 августа, ответные пройдут 15 августа 2023 года. Победители данного раунда пройдут в раунд плей-офф.
Участие в 3-м квалификационном раунде примут 20 клубов: 12 — победители второго отборочного раунда и 8 — участники, стартующие со 3-го квалификационного раунда. Все команды поделены на две группы.
Первый — путь чемпионов, где играют 10 победителей первого и два клуба-участника 3-го отборочных раундов. И второй — путь представителей лиг, в котором соревнуются два победителя 2-го и шесть клубов-участников с 3-го отборочных раундов.
Победители по сумме двух матчей переходят в раунд плей-офф своего пути. Проигравшие попадают в Лигу Европы.
Расписание и участники 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:
Путь чемпионов:
«Ракув» — «Арис Лимасол»
«Слован Братислава» — «Маккаби Хайфа»
АЕК — «Динамо Загреб»
«Олимпия Любляна» — «Галатасарай»
«Копенгаген» — «Спарта Прага»
«КИ Клаксвик» — «Молде»
Путь представителей лиг:
«Брага» — ТСЦ
«Рейнджерс» — «Серветт»
«Панатинаикос» — «Олимпик Марсель»
ПСВ — «Штурм»
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