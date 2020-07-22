Президент УЕФА заявил, что пока матчи еврокубков будут проходить без зрителей

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пока будут проходить без зрителей. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

«С самого начала верил, что еврокубки-2019/20 будут доиграны в 2020 году, — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА. — Надо быть оптимистом, и если случается нечто, как этот кризис, нужно иметь план действий. До дальнейших распоряжений мы будем проводить матчи без зрителей. Рисковать не будем. Мы как управляющий орган должны были учитывать, что мы заботимся обо всем футболе, а не только о турнирах УЕФА.

Следовательно, мы старались показывать пример Европе, и я считаю, весьма успешно с этим справились. Полагаю, ключевым стало решение о переносе ЕВРО-2020 на следующий год, поскольку оно было принято на достаточно раннем этапе. Все понимали, что мы сделали это, чтобы помочь другим участникам европейского футбола. Я также в очередной раз хочу подчеркнуть проявленный всеми дух единства и солидарности».

Ранее стало известно, что Лига чемпионов-2019/20 завершится в столице Португалии Лиссабоне, а Лига Европы — в Германии. Это связано с пандемией коронавируса.