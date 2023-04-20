Президент «Баварии» рассказал, что клуб летом купит форварда

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что этим летом клуб купит нападающего.

«Было очевидно, что у нас не было 9-го номера, который изменил бы ситуацию в нападении. Можно предположить, что мы усилим нашу команду, чтобы иметь возможность быть конкурентоспособными в бундеслиге и Лиге чемпионов», — приводит Twitter-страница «Bayern & Germany» слова Хайнера.

«Бавария» по сумме двух встреч проиграла «Манчестер Сити» (1:4) и вылетела из Лиги чемпионов.