Мартинес: «Рад, что мой гол помог «Интеру» выйти в полуфинал»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал ничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Аргентинец был признан лучшим игроком встречи.

«Я очень рад. Мы решили очень важную задачу. Я не забивал очень долго. Рад, что этот мяч помог команде. Я счастлив, что делаю эту работу каждый день. Нужно продолжать в том же духе. Я всегда стараюсь помогать команде, даже если не забиваю», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

По сумме двух встреч миланская команда победила (5:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Ее соперником будет «Милан».