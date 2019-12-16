Президент «Аталанты»: «Валенсия» была лучшим вариантом для нас»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда встретится с «Валенсией».

— Жеребьевка могла быть и хуже, — цитирует Перкасси оициальный сайт УЕФА. — На мой взгляд, «Валенсия» была лучшим вариантом для нас, так что посмотрим, как все сложится.

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