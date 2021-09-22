Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Представлен дизайн финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

10:58
Логотип финала Лиги чемпионов-2021/22.
Логотип финала Лиги чемпионов-2021/22.
Теги:

В Санкт-Петербурге презентовали официальный логотип решающего матча Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов-2022 Алексей Сорокин прокомментировал дизайн:

— Всегда дизайн отражает настроение, культурное наследие той страны, в которой проходит финал. Наш дизайн вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом, в нем угадываются нотки Малевича, Кандинского. Представлены символы города — Дворцовый мост, Медный всадник и современные сооружения — «Лахта центр». Дизайн хорошо отражает современную эстетику петербуржцев и города. Символично, что логотип создал наш соотечественник — Максим Жестков, а не иностранное бюро.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Петербурге 28 мая.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
Куман: «Все проблемы «Барселоны» Месси закрывал своим качеством игры и эффективностью»
РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Джошуа — Усик
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд