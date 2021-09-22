Представлен дизайн финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге презентовали официальный логотип решающего матча Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов-2022 Алексей Сорокин прокомментировал дизайн:

— Всегда дизайн отражает настроение, культурное наследие той страны, в которой проходит финал. Наш дизайн вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом, в нем угадываются нотки Малевича, Кандинского. Представлены символы города — Дворцовый мост, Медный всадник и современные сооружения — «Лахта центр». Дизайн хорошо отражает современную эстетику петербуржцев и города. Символично, что логотип создал наш соотечественник — Максим Жестков, а не иностранное бюро.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Петербурге 28 мая.