В правительстве Санкт-Петербурга надеются принять сто процентов болельщиков во время финала Лиги чемпионов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поделился ожиданиями от проведения финала Лиги чемпионов-2021/22.

«Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам принять сто процентов болельщиков. В финале будет задействован не только стадион, но и другая инфраструктура города. В результате ближайших визитов УЕФА определим точки, которые будут задействованы. Не скрою, что мы планируем использовать Конюшенную площадь, Петропавловскую крепость, все будем обсуждать в рамках визита. Тянуть с решением не будем», — сказал Пиотровский.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Петербурге 28 мая.