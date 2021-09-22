Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

В правительстве Санкт-Петербурга надеются принять сто процентов болельщиков во время финала Лиги чемпионов

11:03
Теги:

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поделился ожиданиями от проведения финала Лиги чемпионов-2021/22.

«Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам принять сто процентов болельщиков. В финале будет задействован не только стадион, но и другая инфраструктура города. В результате ближайших визитов УЕФА определим точки, которые будут задействованы. Не скрою, что мы планируем использовать Конюшенную площадь, Петропавловскую крепость, все будем обсуждать в рамках визита. Тянуть с решением не будем», — сказал Пиотровский.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Петербурге 28 мая.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга
Центр полузащиты «Спартака» — боль. У клуба уже давно нет трансферной стратегии
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд