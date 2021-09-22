В правительстве Санкт-Петербурга надеются принять сто процентов болельщиков во время финала Лиги чемпионов
11:03
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поделился ожиданиями от проведения финала Лиги чемпионов-2021/22.
«Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам принять сто процентов болельщиков. В финале будет задействован не только стадион, но и другая инфраструктура города. В результате ближайших визитов УЕФА определим точки, которые будут задействованы. Не скрою, что мы планируем использовать Конюшенную площадь, Петропавловскую крепость, все будем обсуждать в рамках визита. Тянуть с решением не будем», — сказал Пиотровский.
Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет в Петербурге 28 мая.
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