"Порту" прилетел в Россию перед матчем с "Краснодаром" в ЛЧ

"Порту" прилетел в Краснодар, где проведет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с одноименной для города командой, сообщает официальный Twitter португальского клуба.

Встреча "Краснодар" - "Порту" пройдет 7 августа на стадионе "Арена Краснодар".

Бывший форвард "Спартака" Зе Луиш попал в список 20 футболистов "Порту" на игру с "быками". В заявке также значится экс-защитник "Рубина" Иван Маркано.

Зе Луиш и Маркано в заявке "Порту" на матч в Лиге чемпионов с "Краснодаром"