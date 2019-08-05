"Порту" прилетел в Россию перед матчем с "Краснодаром" в ЛЧ

"Порту" прилетел в Краснодар, где проведет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с одноименной для города командой, сообщает официальный Twitter португальского клуба.
Встреча "Краснодар" - "Порту" пройдет 7 августа на стадионе "Арена Краснодар".
Бывший форвард "Спартака" Зе Луиш попал в список 20 футболистов "Порту" на игру с "быками". В заявке также значится экс-защитник "Рубина" Иван Маркано.
📍Rússia #FCPorto #UCL #FCKFCP pic.twitter.com/wQlUOhT8sB— FC Porto (@FCPorto) August 5, 2019
Зе Луиш и Маркано в заявке "Порту" на матч в Лиге чемпионов с "Краснодаром"
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