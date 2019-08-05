23:06 | Футбол — Лига чемпионов

"Порту" прилетел в Россию перед матчем с "Краснодаром" в ЛЧ

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"Порту" прилетел в Краснодар, где проведет первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с одноименной для города командой, сообщает официальный Twitter португальского клуба.

Встреча "Краснодар" - "Порту" пройдет 7 августа на стадионе "Арена Краснодар".

Бывший форвард "Спартака" Зе Луиш попал в список 20 футболистов "Порту" на игру с "быками". В заявке также значится экс-защитник "Рубина" Иван Маркано.

 

Краснодар - Порту

Зе Луиш и Маркано в заявке "Порту" на матч в Лиге чемпионов с "Краснодаром"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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