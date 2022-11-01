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«Атлетико» проиграл «Порту» и занял последнее место в группе B, «Байер» — в Лиге Европы

Руслан Минаев
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Аксель Витсель.
Фото Reuters

«Атлетико» в гостях проиграл «Порту» в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.

В составе португальского клуба забивали Мехди Тареми и Стефен Эуштакиу. У мадридцев забил Стефан Савич.

Лига чемпионов. Группа B
01 нояб, 20:45. do Dragao (Порту)
Порту
2:1
Атлетико

В другом матче «Байер» дома сыграл вничью с «Брюгге» — 0:0.

Лига чемпионов. Группа B
01 нояб, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:0
Брюгге

Таким образом, после всех матчей группы В, «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 0
Наполи 0
1-й тайм

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
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Бавария 1
Интер 0
1-й тайм

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
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Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Брюгге
ФК Порту
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