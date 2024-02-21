«Барселона» 21 февраля в итальянском Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» сыграет в гостях против «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Наполи» — «Барселона» можно будет в прямом эфире с 22.40 мск на канале «Матч ТВ». Самые интересные моменты поединка также покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями противостояния «Наполи» — «Барселона» с помощью матч-центра «СЭ».

Сине-гранатовые под руководством Хави стали первыми в группе H ЛЧ с 12 баллами. «Наполи» с 10 очками закончил на второй позиции в группе C.

Финал Лиги чемпионов текущего сезона-2023/24 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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