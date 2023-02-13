Кулушевски — о матче с «Миланом»: «Мы должны следовать указаниям тренера и играть в свой футбол»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы знаем, что тактика в этих матчах имеет меньшее значение. Важно все делать правильно, играть с мячом и хорошо обороняться. Мы должны следовать указаниям тренера и играть в свой футбол. «Милан» всегда был отличной командой, очень их уважаем. Тео Эрнандес очень силен, я играл против него пару раз. Но я не играю индивидуально, я всегда думаю о команде. Я считаю себя не отдельным игроком, а частью команды», — цитирует журналист Альфредо Педулла футболиста.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» состоится во вторник, 14 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.