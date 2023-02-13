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Салихамиджич: «В матче между «ПСЖ» и «Баварией» фаворита нет, шансы равны»

Мария Гусева
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я думаю, что вся Европа с нетерпением ждет этого матча. Это будет яркое событие в жизни каждого футболиста. Состояние Месси и Мбаппе? Сейчас мы делаем все, чтобы сосредоточиться на нашей команде. Если в строю все лучшие игроки, которые могут соревноваться на самом высоком уровне, это намного лучше для зрителей. Нам понадобятся энергия, агрессия и менталитет. В первой половине сезона мы показали, что обладаем этими качествами, теперь мы должны продемонстрировать их еще раз. У нас есть уважение к «ПСЖ», но не страх. Фаворита в этом матче нет, шансы равны. Эта игра очень важна для всех нас», — цитирует Kicker Салихамиджича.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.

Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хасан Салихамиджич
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