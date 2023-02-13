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Сегодня, 23:43

Деменко верит в шансы «Наполи» на победу в Лиге чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко высказался о выступлении «Наполи», уверенно лидирующего в итальянском чемпионате, а также о шансах команды Лучано Спаллетти в Лиге чемпионов.

«Тяжело сказать, но то, что я вчера видел — очень понравилась команда. Понятно, что играли с последним местом, на классе. Очень нравится Хвича Кварацхелия. Игрок, который в чемпионате России выступал, выглядит сейчас лидером первого места серии А. Его там уже любят. А в Лиге чемпионов все может быть. Мне нравится эта команда. Там много ярких игроков, у них есть свой стиль. Спаллетти это демонстрировал еще во время работы в «Зените»: все действия у «Наполи» отработаны, очень много стандартов, очень много выходов из обороны в атаку. Они не просто так играют, а с пониманием. Так что все может быть», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В 1/8 финала главного клубного турнира Европы «Наполи» встретится с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта. Первый матч подопечные Спаллетти проведут на выезде.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/13/19736365.shtml?updated
Максим Деменко
Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
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