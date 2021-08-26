Полузащитник «Челси» Жоржиньо — лучший игрок сезона-2020/21 по версии УЕФА
20:30
Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо признан лучшим игроком сезона-2020/21 по версии УЕФА.
В 2021 году Жоржиньо, наряду с одноклубником Эмерсоном, стал первым игроком в истории футбола, выигравшими за один год Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Суперкубок УЕФА.
Кроме того, Жоржиньо — единственный, кто играл в финалах каждого из этих турниров.
Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».
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